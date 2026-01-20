Scabec la giunta Fico sospende la nomina del direttore generale
La Giunta regionale della Campania ha deciso di sospendere la nomina del nuovo direttore generale di Scabec, interrompendo l’iter avviato a ottobre. Questa decisione mette in pausa il processo di selezione, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono eventuali sviluppi.
La Giunta regionale della Campania ha sospeso la nomina del direttore generale della Scabec, bloccando l'iter avviato lo scorso ottobre. La decisione è stata assunta oggi, 20 gennaio 2026, per - spiegano da Palazzo Santa Lucia - "verificare la piena rispondenza al pubblico interesse della.
Campania, Fico nomina la giunta regionaleIl 31 dicembre, a conclusione di un percorso di negoziazioni con le forze di maggioranza, Roberto Fico ha annunciato la composizione ufficiale della nuova giunta regionale della Campania.
Campania, Roberto Fico nomina la GiuntaIl presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ufficialmente nominato la nuova Giunta regionale.
