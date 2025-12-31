La Questura e la Polizia Stradale di Siena avviano un percorso per individuare una nuova sede. L’intervento nasce dall’approvazione, da parte del Governo, di un ordine del giorno presentato dal parlamentare Francesco Michelotti, volto a risolvere le criticità strutturali delle sedi attuali. Questo passo rappresenta un passo importante per migliorare l’efficienza e la sicurezza delle forze dell’ordine nella città di Siena.

Fratelli d’Italia Siena esprime forte soddisfazione per l’accoglimento, da parte del Governo, dell’ordine del giorno presentato dal parlamentare senese Francesco Michelotti, volto a superare le criticità strutturali delle attuali sedi della Questura di Siena. "Con questo ordine del giorno, accolto dal Governo, si potrà dare l’avvio finalmente a un percorso istituzionale serio e responsabile, in raccordo con il Comune di Siena, per valutare soluzioni strutturali di medio-lungo periodo: dall’individuazione di un unico grande immobile idoneo fino alla possibile realizzazione di una nuova struttura moderna e funzionale, capace di ospitare in modo unitario la Questura, la Polizia Stradale e gli altri uffici operativi – afferma il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Questura e Polstrada. Al via l’iter per individuare la nuova sede a Siena

Leggi anche: Eridania, l'ex zuccherificio diventerà la nuova sede della Questura

Leggi anche: Siena, tra arte e glamour: si apre la nuova stagione dei Teatri di Siena

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Grandi emozioni e gioia per genitori e figli oggi a Como, la Polizia di Stato di Como è in piazza con gli stand info-espositivi, le volanti del passato, la Lamborghini Huracán, la Polstrada e una bellissima coppia di Murgesi del Reparto a Cavallo di Milano. Tutto - facebook.com facebook