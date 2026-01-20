Sardegna il salvataggio di 9 cani in difficoltà nel cagliaritano a seguito dell’esondazione del Rio Piscinas

A seguito dell’esondazione del Rio Piscinas nel Cagliaritano, sono stati salvati nove cani in difficoltà. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere gli animali e affrontare i danni provocati da pioggia e vento in diverse regioni italiane, tra cui Sicilia, Calabria e Sardegna. Operazioni di emergenza continuano per gestire le conseguenze di eventi meteorologici intensi su tutto il territorio nazionale.

