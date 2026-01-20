Sangiuliano Fdi | In Regione si perde tempo in questioni di potere

Il ministro Sangiuliano critica la Regione, sottolineando come troppo spesso si dedichi tempo a questioni di potere anziché concentrarsi su riforme, sviluppo e crescita. Secondo le sue parole, questa situazione impedisce di affrontare efficacemente le sfide fondamentali per il progresso della regione, evidenziando la necessità di un cambio di approccio per favorire un dibattito più costruttivo e orientato al futuro.

Tempo di lettura: < 1 minuto “In Regione non si discute, come si dovrebbe, di riforme, di sviluppo e di crescita ma si perde tempo prezioso in questioni di potere. Da quello che sappiamo le lacerazioni interne al Pd continuano a bloccare il varo delle commissioni, strumento decisivo per il governo della Regione”. Lo sostiene il capogruppo di Fratelli d’Italia Gennaro Sangiuliano. “In particolare, senza la funzionalità della commissione Bilancio non è possibile effettuare passaggi decisivi alla vita dell’ente – spiega – Questo stato di cose sta provocando un danno ai cittadini campani che attendono risposte su questioni essenziali come la sanità e i trasporti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Regione Campania, Cirielli capo dell'opposizione e Sangiuliano capogruppo FdIGennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, è il nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Campania.

