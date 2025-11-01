Presentazione lista FdI bagno di folla per i candidati ovazione per Sangiuliano

La presentazione ufficiale della lista e dei candidati di Fratelli d'Italia alle Regionali 2025 avviene secondo copione tra bandiere, canti e applausi. A sostenere il capolista del centrodestra c'è il ministro della Difesa Guido Crosetto che alla stampa di Edmondo Crielli dice: “Il Governo si è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it