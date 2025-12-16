Ortona ospiterà la festa regionale della polizia locale in occasione del patrono San Sebastiano

Ortona sarà il palcoscenico delle celebrazioni regionali in onore di San Sebastiano, patrono della polizia locale. L'evento rappresenta un'importante occasione per valorizzare il ruolo delle forze di polizia e rafforzare i legami con la comunità locale, riunendo autorità e cittadini in un momento di riconoscimento e solidarietà.

"Sarà la città di Ortona a organizzare e ospitare le celebrazioni regionali in occasione di San Sebastiano, patrono della polizia locale. È un riconoscimento importante per il nostro territorio e per il lavoro svolto quotidianamente dal Corpo di polizia locale". Lo annuncia il sindaco di Ortona. Chietitoday.it

