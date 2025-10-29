Sapori autentici spettacoli e incontri | a Bomporto arriva la Fiera di San Martino

Bomporto si prepara ad accogliere la Fiera di San Martino 2025, un appuntamento molto atteso e amato che torna dall’8 al 16 novembre con un programma ricco, variegato e profondamente radicato nella cultura del territorio. Un evento che unisce tradizione, gusto, spettacolo e comunità, e che si. 🔗 Leggi su Modenatoday.it