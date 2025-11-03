Outlander | Blood Of My Blood le origini della serie prequel di Outlander

Outlander: Blood Of My Blood è il prequel di Outlander: serie televisiva targata Starz, basata sui libri di Diana Gabaldon. La serie madre narra il viaggio nel tempo di Claire Beauchamp (Caitriona Balfe), che dal 1945 si ritrova catapultata nel 1743, è qui, in una Scozia alle prese con le rivolte giacobite che incontra Jamie Fraser (Sam Heughan). Le loro vite saranno destinate a cambiare irreversibilmente. Outlander: Blood Of My Blood: di cosa parla la serie?. È proprio su questo filo narrativo che nasce Blood Of My Blood: segue le vicende dei genitori di Claire e Jamie, protagonisti della serie originale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

