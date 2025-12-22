Love Again stasera in tv la commedia romantica con Priyanka Chopra e Sam Heughan E con Céline Dion al suo debutto da attrice

C’è chi supera un lutto scrivendo un diario. Chi andando dallo psicologo. Mira Ray, la protagonista di Love again, ha scelto la via dei messaggini. Mandati a un numero dal quale, in teoria, non dovrebbe ricevere risposta. Quello che doveva restare un dialogo a senso unico, invece, diventa la scintilla di una storia inaspettata. Che va in onda stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea in streaming su RaiPlay. Ma Love again è anche la commedia romantica che ha portato sul grande schermo Celine Dion, nel suo primo ruolo da attrice (o quasi). Diretto da James C. Strouse, è il remake in lingua inglese del film tedesco Sms für Dich del 2016, a sua volta tratto da un romanzo di Sofie Cramer. 🔗 Leggi su Amica.it

