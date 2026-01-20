Saluta un altro il fidanzato la fa azzannare dal cane | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito la fidanzata, prima con uno schiaffo e poi tentando di farla azzannare dal proprio cane. L’episodio, avvenuto in seguito a un litigio legato a un saluto, è stato denunciato dalla vittima. La vicenda evidenzia comportamenti violenti e il rischio legato all’uso degli animali come strumenti di intimidazione.

Prima uno schiaffo, poi avrebbe aizzato il proprio cane contro di lei: la fidanzata. Tutto per aver salutato un ragazzo, come denunciato dalla vittima. E per lui sono scattate le manette.Un ragazzo di 23 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato dalla polizia locale in via Padova a Milano con.🔗 Leggi su Milanotoday.it

