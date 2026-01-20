Milano picchia la fidanzata e la fa azzannare dal cane | arrestato Non era la prima volta

A Milano, un uomo di 24 anni è stato arrestato per aver aggredito la convivente, provocandone anche l’attacco del cane di famiglia. Non si tratta di un episodio isolato, ma di una problematica che continua a coinvolgere molte donne nel paese. Nonostante una diminuzione generale delle violenze di genere nel 2025, i casi di aggressione e maltrattamenti rimangono preoccupanti, richiedendo attenzione e interventi efficaci.

Milano, 20 gennaio 2025 – Anche se i dati a consuntivo relativi all'intero 2025, diffusi dal ministero dell'Interno, "confermano la diminuzione del numero di donne uccise che si era registrata nei primi mesi dello scorso anno", come dichiara Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, gli episodi di violenza di genere in Italia restano all'ordine del giorno. A Milano l'ultimo caso riguarda una giovane picchiata per l'ennesima volta dal suo fidanzato di 24 anni, che è stato arrestato.

