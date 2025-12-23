salerno de luca prepara il ritorno da sindaco

Vincenzo De Luca ha aperto un nuovo ufficio a Salerno, nei pressi di piazza Vittorio Veneto, alimentando le voci di un possibile ritorno alla guida del Comune. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, questa iniziativa potrebbe segnare una nuova fase nella sua carriera politica, con l’obiettivo di ottenere un quinto mandato come sindaco della città.

Vincenzo De Luca ha inaugurato un nuovo ufficio nei pressi di piazza Vittorio Veneto, a Salerno, uno spazio che, come riporta Il Fatto Quotidiano, rappresenta anche il punto di partenza per un possibile ritorno alla guida del Comune, puntando a un quinto mandato da sindaco. Salerno sarà chiamata alle urne nella primavera del 2026 e De Luca è destinato a succedere a Vincenzo Napoli, mentre il primo incarico da sindaco risale al 1993. Il mandato iniziato nel 2015 si concluse anticipatamente per l’incompatibilità con l’incarico di ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel governo Letta, prima di un decennio alla guida della Regione Campania, vinto con due elezioni consecutive. 🔗 Leggi su Lettera43.it

