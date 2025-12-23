Ruba un cellulare dall' auto in sosta cerca di fuggire a piedi poi aggredisce il proprietario

Prima ruba uno smartphone appoggiato all'interno di un'auto, poi aggredisce il proprietario. E' quanto accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì 22 dicembre, in via Ripagrande, a Ferrara. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un uomo ha notato un cellulare lasciato incustodito in un veicolo. Sapri, ruba pacco e cellulare dal camion di un corriere: denunciato 30enne - Un uomo di 30 anni è stato denunciato a Sapri dopo aver derubato un corriere impegnato in una consegna.

Sembra Grand Theft Auto, ma è successo davvero: ladro d’auto fugge contromano in tangenziale a Piacenza ma finisce in mezzo ai campi - Notte di tensione a Piacenza, dove i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato in flagranza un uomo di 40 anni, ritenuto responsabile di furto d’auto e resistenza a pubblico ufficiale. quotidianomotori.com

Ruba un’auto e scappa in tangenziale contromano, l’inseguimento finisce in un campo - Notte movimentata a Piacenza, dove i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato in flagranza un quarantenne, ritenuto responsabile del furto di ... piacenzasera.it

Venti minuti in balia della baby gang. Cinghiate sulle gambe per minacciarlo, spogliato e derubato del giubbotto, della felpa e delle scarpe e poi rapinato del portafoglio e del cellulare. Fino alla richiesta di farsi ricaricare la carta prepagata dai genitori e la telef - facebook.com facebook

L'uomo, originario del Gambia, aveva appena rubato un cellulare a un 19enne ucraino all’interno di un fast food in zona stazione Centrale x.com

