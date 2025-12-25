Il cioccolatino gigante di Louis l’eleganza di Kate e Charlotte La Royal family conquista i fan a Natale
Londra, 25 dicembre 2025 – Natale di sole e sorrisi per la Royal Family. Accantonate le preoccupazioni di salute per Re Carlo e la principessa Kate, gli Windsor tornano a festeggiare in serenità le feste. Lo fanno come da tradizione a Sandringham – residenza di campagna nella contea di Norfolk – dove oggi, come da tradizione, i reali si sono recati nella chiesa di Santa Maria Maddalena per la liturgia del 25 dicembre. Ad aprire il corteo familiare è proprio il sovrano 77enne, che recentemente ha condiviso con il pubblico le buone notizie sul decorso della sua malattia, e la consorte Camilla, 75 anni, di rosso vestita (lungo cappotto e cappello in pendant). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
