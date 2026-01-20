Ronaldo 9,8 milioni restano a CR7 | la Juve pronta per il ricorso?

Il Tribunale del Lavoro di Torino ha respinto l’impugnazione della Juventus, confermando l’obbligo di pagamento di 9,8 milioni di euro a Cristiano Ronaldo. La decisione riguarda i bonus legati agli accordi durante il periodo Covid. La società bianconera si prepara ora a valutare eventuali ricorsi, mentre il calciatore mantiene il diritto di ricevere quanto stabilito. La vicenda evidenzia le tensioni tra le parti e i risvolti legali in corso.

Il contenzioso tra Cristiano Ronaldo e la Juventus segna un nuovo punto a favore del calciatore: il Tribunale del Lavoro di Torino ha respinto l’impugnazione presentata dal club bianconero, confermando il lodo arbitrale che riconosce al portoghese 9,8 milioni di euro legati agli accordi del periodo Covid. Una decisione che, però, potrebbe non chiudere definitivamente la vicenda. Il verdetto e cosa cambia. La pronuncia torinese ribadisce quanto stabilito nell’aprile 2024: la somma corrisposta a Ronaldo resta dovuta e non va restituita. Il giudice ha ritenuto infondato il ricorso della società, che aveva contestato il lodo sostenendo profili di responsabilità precontrattuale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Ronaldo Juve, bianconeri KO in tribunale: CR7 vince il ricorso! Confermati i 9.7 milioni: la ricostruzioneLa vicenda giudiziaria tra Cristiano Ronaldo e la Juventus si conclude con il riconoscimento dei 9,7 milioni di euro a favore del calciatore.

Ricorso Ronaldo Juve: la mossa dei bianconeri in Cassazione. I prossimi passi della vicenda legata al caso CR7La Juventus ha annunciato di aver presentato ricorso in Cassazione nel caso Ronaldo.

