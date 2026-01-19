Ronaldo Juve bianconeri KO in tribunale | CR7 vince il ricorso! Confermati i 9.7 milioni | la ricostruzione

La vicenda giudiziaria tra Cristiano Ronaldo e la Juventus si conclude con il riconoscimento dei 9,7 milioni di euro a favore del calciatore. La sentenza conferma il ricorso di CR7, segnando una sconfitta per i bianconeri, questa volta lontano dal campo. La ricostruzione dei fatti chiarisce i punti salienti di una questione legale che ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

CR7 vince ancora contro la Juve. Il tribunale di Torino conferma: deve avere 9,8 milioni

Il tribunale di Torino ha confermato la decisione relativa a CR7, stabilendo che il calciatore deve ricevere 9,8 milioni di euro. Il giudice del lavoro ha respinto il ricorso presentato dalla Juventus contro il lodo arbitrale emesso nel 2024. Questa sentenza conclude una controversia legata ai rapporti tra l’attaccante e il club, sottolineando la validità della decisione presa in sede arbitrale.

