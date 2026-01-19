Ricorso Ronaldo Juve | la mossa dei bianconeri in Cassazione I prossimi passi della vicenda legata al caso CR7

La Juventus ha annunciato di aver presentato ricorso in Cassazione nel caso Ronaldo. La decisione rappresenta un’ulteriore tappa nella disputa legale tra il club e l’ex giocatore portoghese. I prossimi passi saranno determinanti per definire definitivamente la vicenda, che ha coinvolto diverse sedi giudiziarie. La situazione resta sotto osservazione, con attenzione alle eventuali evoluzioni processuali e alle implicazioni per il futuro della società bianconera.

La Juventus ha presentato un ricorso in Cassazione riguardo alla posizione di Ronaldo. La società mantiene la sua posizione e cerca di ottenere un nuovo pronunciamento sulla vicenda. La decisione rappresenta un passo importante nel percorso legale, con possibili sviluppi che potrebbero influenzare il futuro del club e del giocatore. Ecco cosa potrebbe cambiare e quali sono le prossime ipotesi giudiziarie.

La vicenda giudiziaria tra Cristiano Ronaldo e la Juventus si conclude con il riconoscimento dei 9,7 milioni di euro a favore del calciatore. La sentenza conferma il ricorso di CR7, segnando una sconfitta per i bianconeri, questa volta lontano dal campo. La ricostruzione dei fatti chiarisce i punti salienti di una questione legale che ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

