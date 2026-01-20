Roma–Stoccarda notte europea all’Olimpico | il Pronostico

Giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 21, Roma e Stoccarda si sfidano all’Olimpico in una partita valida per l’UEFA Europa League. La sfida rappresenta un momento importante nel percorso europeo di entrambe le squadre, con implicazioni sulla classifica e sull’andamento del girone. Un incontro da seguire con attenzione, in una serata di calcio tra due formazioni alla ricerca di punti fondamentali per avanzare nel torneo.

Giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 21, Roma e Stoccarda si affrontano allo Stadio Olimpico in una sfida chiave di UEFA Europa League, un incrocio che pesa sul cammino europeo di entrambe e che può indirizzare la classifica in una fase già decisiva del torneo. Una notte europea che misura ambizioni e identità. Roma–Stoccarda non è una partita qualunque. È un confronto che mette di fronte due squadre con idee calcistiche diverse ma accomunate dalla necessità di dare risposte. I giallorossi cercano continuità e solidità in una competizione che spesso cambia volto rispetto al campionato. I tedeschi arrivano con l’etichetta di squadra pericolosa, capace di accendersi anche lontano da casa e di colpire quando trova campo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma-Stoccarda, scatta l’allerta Olimpico: piano sicurezza rafforzato per la notte europeaIn vista della partita di Europa League tra Roma e Stoccarda, l’attenzione si concentra sulla sicurezza nello Stadio Olimpico.

Roma-Stoccarda, notte da dentro o fuori: l’Europa passa dall’OlimpicoGiovedì sera all’Olimpico, Roma e Stoccarda si affrontano in una partita decisiva per il destino europeo delle due squadre.

Argomenti discussi: Roma-Stoccarda quando si gioca? Probabili formazioni, statistiche OPTA, dove vederla in tv e streaming, orario, precedenti, informazioni utili; Roma-Stoccarda, scatta l’allerta Olimpico: piano sicurezza rafforzato per la notte europea; Roma-Stoccarda, arrivano 3.500 tifosi tedeschi. La Questura: tolleranza zero per disordini; Roma-Stoccarda notte da dentro o fuori | l’Europa passa dall’Olimpico.

