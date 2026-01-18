Roma-Stoccarda scatta l’allerta Olimpico | piano sicurezza rafforzato per la notte europea

In vista della partita di Europa League tra Roma e Stoccarda, l’attenzione si concentra sulla sicurezza nello Stadio Olimpico. Dopo la sfida di campionato contro il Torino, si prevede un rafforzamento delle misure di sicurezza per garantire la tranquillità di tutti gli spettatori durante questa importante fase del torneo. La serata rappresenta un momento chiave per la squadra e i tifosi, con la massima attenzione dedicata all’evento.

Massima attenzione attorno allo Stadio Olimpico in vista di Europa League: dopo l’impegno di campionato contro il Torino, la Roma ospiterà lo Stoccarda nel penultimo turno della League Phase, ultima gara casalinga prima della fase a eliminazione diretta. Un appuntamento decisivo sul piano sportivo, ma soprattutto delicato sul fronte dell’ordine pubblico. Tifosi tedeschi e città sorvegliata speciale. Come riportato da Il Messaggero, saranno circa 3.500 i sostenitori tedeschi presenti all’Olimpico, con il settore ospiti esaurito in ogni ordine di posto. L’attenzione non sarà limitata all’area dello stadio: le forze dell’ordine monitoreranno in modo capillare stazioni, linee di trasporto, zone centrali e punti di aggregazione, per prevenire eventuali contatti con frange di tifoserie simpatizzanti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

