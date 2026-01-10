Massimo Popolizio in scena al Marrucino con Ritorno a casa di Harold Pinter

Al teatro Marrucino, sabato 17 e domenica 18 gennaio, si tiene il secondo appuntamento della stagione di prosa con Massimo Popolizio in scena nello spettacolo «Ritorno a casa» di Harold Pinter. Un’occasione per assistere a una rappresentazione che mette in luce la recitazione intensa e raffinata dell’attore, in un testo che esplora temi di tensione e relazioni. Gli spettacoli sono programmati per le ore 21 e le ore 17 rispettivamente.

