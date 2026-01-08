Ritorno a casa a teatro la black comedy di Harold Pinter
Dal 13 al 15 gennaio, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ospita
La grande prosa è di scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Da martedì 13 a giovedì 15 gennaio è infatti in programma Ritorno a casa, black comedy del premio Nobel Harold Pinter nell’allestimento diretto e interpretato da Massimo Popolizio.Lo spettacolo sarà accompagnato da due appuntamenti di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Il capolavoro di Harold Pinter “Ritorno a casa” al Teatro Petrarca in una nuova produzione firmata da Massimo Popolizio
Leggi anche: Al Toniolo il "Ritorno a casa" di Harold Pinter con Massimo Popolizio
La All Black vince e si porta in vetta alla classifica del girone di Coppa..
Massimo Popolizio porta in scena “Ritorno a casa” al Teatro Nuovo Giovanni da Udine - Al Teatro Nuovo Giovanni da Udine va in scena Ritorno a casa di Harold Pinter, diretto e interpretato da Massimo Popolizio. nordest24.it
Massimo Popolizio presenta “Ritorno a casa” al Teatro Toniolo - Primo appuntamento dell'anno per gli Incontri con gli artisti al Teatro Toniolo: venerdì 9 gennaio alle ore 18. italpress.com
'Ritorno a Casa' di Pinter al Teatro Nuovo: black comedy diretta da Popolizio - RITORNO A CASA al Teatro Nuovo Giovanni da Udine: black comedy di Harold Pinter diretta da Massimo Popolizio. mentelocale.it
Finalmente siamo di ritorno verso la nostra casa a Madrid! Abbiamo ricaricato le batterie e siamo pronti per affrontare nel migliore dei modi il 2026! Che dite ricominciamo a fare video - facebook.com facebook
#Chiellini spinge per il ritorno di #Chiesa alla #Juventus. Ovviamente serve una formula che possa convincere tutti, possibilmente il prestito e bisogna lavorare con il #Liverpool. Ma sull’operazione ci sono varie correnti di pensiero in casa bianconera, no x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.