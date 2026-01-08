Ritorno a casa a teatro la black comedy di Harold Pinter

Dal 13 al 15 gennaio, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ospita

La grande prosa è di scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Da martedì 13 a giovedì 15 gennaio è infatti in programma Ritorno a casa, black comedy del premio Nobel Harold Pinter nell’allestimento diretto e interpretato da Massimo Popolizio.Lo spettacolo sarà accompagnato da due appuntamenti di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: Il capolavoro di Harold Pinter “Ritorno a casa” al Teatro Petrarca in una nuova produzione firmata da Massimo Popolizio

Leggi anche: Al Toniolo il "Ritorno a casa" di Harold Pinter con Massimo Popolizio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La All Black vince e si porta in vetta alla classifica del girone di Coppa..

Massimo Popolizio porta in scena “Ritorno a casa” al Teatro Nuovo Giovanni da Udine - Al Teatro Nuovo Giovanni da Udine va in scena Ritorno a casa di Harold Pinter, diretto e interpretato da Massimo Popolizio. nordest24.it