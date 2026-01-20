Riparte l’Europa | settimana decisiva per le italiane

La stagione europea riprende con partite fondamentali per le squadre italiane. Dopo la pausa natalizia, le fasi a gironi di Champions League ed Europa League si avviano verso le ultime gare, tra oggi e giovedì. È una settimana chiave per le italiane, che cercano di consolidare le proprie posizioni e avvicinarsi agli obiettivi stagionali.

Riparte l'Europa e l'Italia torna protagonista. Dopo la pausa natalizia entrano nel vivo le League Phase di Champions League ed Europa League, con turni decisivi concentrati tra oggi e giovedì. La Conference League, invece, riprenderà direttamente dai playoff di metà febbraio. Si comincia oggi con due italiane in campo. In Champions tocca all' Inter, impegnata a San Siro contro l' Arsenal alle 21, mentre in contemporanea il Napoli fa visita al Copenaghen. Il programma prosegue mercoledì con un doppio appuntamento pesante: alle 21 la Juventus ospita il Benfica all'Allianz Stadium, mentre l' Atalanta affronta l' Athletic Club a Bergamo.

Derby di Jesi tra Spes e Largo Europa, big match Atletico 2008-Maiolati United e Albacina-Giovane Offagna, la Junior Osimana riparte da Fabriano, Junior Jesina e Polverigi sognano il quinto posto, la Cameratese contro l'Olimpia Falconara e Real Casebruci

