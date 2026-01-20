La trattativa per il rinnovo di Luciano Spalletti con la Juventus è attualmente in fase di valutazione. La società insiste sulla volontà di prolungare il contratto, mentre l’allenatore toscano preferisce rimandare le discussioni a fine stagione. La situazione resta in sospeso, con aggiornamenti attesi nei prossimi mesi. Entrambe le parti monitorano attentamente gli sviluppi, mantenendo un atteggiamento di centro e dialogo.

Rinnovo Spalletti, la Juve spinge per il rinnovo del tecnico toscano. Ma per adesso l’allenatore frena: se ne parlerà a fine stagione. Nonostante la sconfitta contro il Cagliari, la Juventus non ha assolutamente cambiato idea su Luciano Spalletti. L’idea di Comolli è quella di continuare con il tecnico toscano e da tempo si parla di rinnovo. Il tema è stato affrontato anche durante la conferenza stampa di vigilia di Juve Benfica con Spalletti che ha chiarito la sua posizione. PAROLE – «Non sono pronto a niente, la Juve non è pronta a niente. Questo dubbio glielo risolveremo nell’ultima settimana di convivenza del nostro rapporto, perché si va avanti così. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Spalletti, a che punto è la trattativa? Svelata la posizione del tecnico della Juve sul prolungamento

Spalletti non pensa al futuro ma la Juventus…Svelata la posizione dei bianconeri sul rinnovo dell’allenatore! Aggiornamenti importantiLa Juventus ha annunciato le proprie intenzioni riguardo al rinnovo di contratto di Spalletti.

Rinnovo McKennie, Spalletti ha le idee chiare riguardo al futuro del centrocampista statunitense: ecco a che punto è la trattativa per la permanenza in bianconeroSpalletti ha le idee chiare sul rinnovo di McKennie, il centrocampista statunitense attualmente in forza alla Juventus.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Ne ho parlato già, sono l’unico che non ha bisogno di avere contratti: la Juventus di…; Spalletti e la Juve, un progetto a lungo termine: svelata la strategia del club sul rinnovo del contratto; Juventus, Spalletti presente e futuro dei bianconeri: l’annuncio di Chiellini sul rinnovo; Juve, Chiellini: Rinnovo Spalletti? Non ho dubbi, sarà l'allenatore dei prossimi anni.

Juventus, procede spedita la trattativa per il rinnovo di Spalletti: firma in tempi brevi - La Juventus vuole blindare Spalletti che sta riportando in alto la squadra e come rivelato da Romano il rinnovo sembra essere vicino ... it.blastingnews.com

Rinnovo Spalletti: Fabrizio Romano tranquillizza tutti sul futuro del tecnico della Juventus - Rinnovo Spalletti: Fabrizio Romano tranquillizza tutti sul futuro del tecnico della Juventus. Per il giornalista è solo questione di tempo Il futuro della Juventus sembra avere un unico, solido punto ... juventusnews24.com

Chiellini ha annunciato il rinnovo di Spalletti nel pre partita di ieri sera Ai microfoni di Sky Sport, prima del fischio d'inizio di Cagliari-Juventus, ha dichiarato: "Rinnovo di contratto Da parte nostra c’è sempre stato nella testa. Già tempo fa ho detto che per - facebook.com facebook

#Spalletti- #Juventus: come anticipato lo scorso 29 dicembre, i dialoghi per il il rinnovo sono stati impostati. C’è una enorme fiducia reciproca e una soddisfazione crescente per il lavoro fatto x.com