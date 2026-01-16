Devi rinnovare la tessera sanitaria L' ultima truffa via mail e come difendersi

Recentemente sono state segnalate nuove email fraudolente che si spacciano come comunicazioni ufficiali del Ministero della Salute, con l’obiettivo di indurre al rinnovo della tessera sanitaria. È importante riconoscere queste truffe e proteggersi evitando di cliccare sui link sospetti o fornire dati personali. In questo articolo, spieghiamo come identificare le comunicazioni false e quali accorgimenti adottare per tutelare le proprie informazioni.

Roma, 16 gennaio 2026 – L'ennesima truffa usa come esca il rinnovo della tessera sanitaria: in questi giorni è stata rilevata una pericolosa ondata di email fraudolente da parte di destinatari che si spacciano come ministero della Salute. Si tratta di una sofisticata operazione di phishing progettata per ingannare cittadini spingendoli a inserire informazioni riservate su portali contraffatti con il pretesto di un imminente rinnovo del documento. È fondamentale sottolineare che queste comunicazioni non hanno alcun carattere ufficiale e mirano esclusivamente al furto di identità o alla rivendita di dati sensibili nel mercato nero digitale.

Rinnovo della tessera sanitaria via email: attenzione alla truffa - Stanno circolando false email sul rinnovo della tessera sanitaria: non sono comunicazioni ufficiali. alfemminile.com

Truffa tessera sanitaria, perché non devi cliccare su quei link - L’allarme del Ministero della Salute e come difendersi dai tentativi di phishing. blogsicilia.it

