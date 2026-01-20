Rifiuti il centrodestra | Prima era colpa degli incivili ora di Iren

Dopo una lunga pausa, il Consiglio comunale riprende i lavori, con l’attenzione rivolta alla gestione dei rifiuti. Il centrodestra critica il cambiamento di indirizzo, passando dalla colpa degli incivili alla responsabilità di Iren. La seduta, la più lunga del 2025 con oltre 30 ore, si concentrerà su questioni amministrative e ambientali, riflettendo l’importanza di un confronto serio e costruttivo per il futuro della città.

Riparte il Consiglio comunale, dopo una lunga pausa. L’ultima seduta del 2025 fu quella “record”, da oltre 30 ore, per l’approvazione del bilancio previsionale. Il 2026 si apre nel segno dei rifiuti: è ancora la molto discussa tariffa puntuale a tenere banco. Da una parte la maggioranza che.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

