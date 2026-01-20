Rifiuti il centrodestra | Prima era colpa degli incivili ora di Iren

Dopo una lunga pausa, il Consiglio comunale riprende i lavori, con l’attenzione rivolta alla gestione dei rifiuti. Il centrodestra critica il cambiamento di indirizzo, passando dalla colpa degli incivili alla responsabilità di Iren. La seduta, la più lunga del 2025 con oltre 30 ore, si concentrerà su questioni amministrative e ambientali, riflettendo l’importanza di un confronto serio e costruttivo per il futuro della città.

