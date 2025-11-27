Abbandono di rifiuti arrivano i droni per stanare gli incivili
Un bilancio in chiaroscuro, tra passi avanti concreti e criticità ancora da sanare. Nell’ultimo Consiglio, l’assessora all’Igiene urbana di Monza, Viviana Guidetti, ha tracciato il punto sulla gestione dei rifiuti in città, partendo dai nuovi distributori automatici di sacchetti gialli e rossi, che hanno avuto qualche segnalazione. "Nelle prime due settimane – spiega – sono state 9.300 le utenze servite: 12mila accessi la prima settimana, 5.700 la seconda. Solo 40 i problemi riscontrati. E di questi, solo 12 legati a utenti non iscritti né all’anagrafe né alla Tari". Errori spesso dovuti a prelievi effettuati in modo scorretto, che verranno sanati tramite il gestore Daint. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
La nota del Comune di Genova ufficializza l'abbandono. Salis: "Il ciclo dei rifiuti è una priorità assoluta di questo nostro inizio di mandato per garantire un sistema ambientale completo, moderno, efficiente e sostenibile" - facebook.com Vai su Facebook
#Monzanews #igieneurbana Prosegue l'impegno del Comune contro l’abbandono dei rifiuti a #Monza. Gli agenti del nucleo di Polizia ambientale, anche grazie alla videosorveglianza e a controlli costanti, hanno effettuato 682 accertamenti ambientali nel cors Vai su X
A Settimo arrivano i droni: finalmente qualcuno che vede buche, topi e marciapiedi scassati - La città della sindaca Elena Piastra investe in due droni ultramoderni per il controllo del territorio: chissà se, oltre alle operazioni di polizia, riusciranno anche a segnalare all’amministrazione l ... Riporta giornalelavoce.it
Stop all’abbandono selvaggio dei rifiuti: a Tolentino arrivano le nuove fototrappole - Le fototrappole non saranno fisse, ma potranno essere spostate periodicamente in base alle necessità, così da garantire un controllo capillare ed efficace in tutta la città. Segnala corriereadriatico.it
Manduria, il drone li inquadra mentre bruciano montagna di rifiuti: 3 denunce - L'illecito in una masseria abbandonata in contrada Viprara: l'intera area era stata trasformata in discarica abusiva, c'erano perfino 25 auto Proseguono i controlli dei Carabinieri Forestali di ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive