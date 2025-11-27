abbandono di rifiuti arrivano i droni per stanare gli incivili

Un bilancio in chiaroscuro, tra passi avanti concreti e criticità ancora da sanare. Nell’ultimo Consiglio, l’assessora all’Igiene urbana di Monza, Viviana Guidetti, ha tracciato il punto sulla gestione dei rifiuti in città, partendo dai nuovi distributori automatici di sacchetti gialli e rossi, che hanno avuto qualche segnalazione. "Nelle prime due settimane – spiega – sono state 9.300 le utenze servite: 12mila accessi la prima settimana, 5.700 la seconda. Solo 40 i problemi riscontrati. E di questi, solo 12 legati a utenti non iscritti né all’anagrafe né alla Tari". Errori spesso dovuti a prelievi effettuati in modo scorretto, che verranno sanati tramite il gestore Daint. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

