La scuola degli anni ’70 ’80 e ’90 era davvero più severa e qualitativamente superiore rispetto a oggi? Sui social è confronto tra selettività e approcci didattici diversi
La scuola italiana degli anni '70, '80 e '90 viene spesso idealizzata come un modello di maggiore rigore e qualità rispetto a quella odierna, ma l'analisi storica e i commenti diretti di chi ha vissuto quegli anni mostrano una realtà più complessa e sfumata. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Contenuti che potrebbero interessarti
+++ LA SCUOLA COLLODI COMPIE 60 ANNI! +++ La scuola primaria Collodi fu inaugurata il 27 novembre 1965. Per ricostruire la storia, gli alunni di 5B si sono trasformati in giornalisti e, insieme alle insegnanti, hanno realizzato interviste e raccolto testimoni - facebook.com Vai su Facebook
In una scuola media, un bambino di 11 anni con autismo grave certificato è stato sospeso per cinque giorni. Il “reato”? Una pacca data a una compagna di classe mentre era in fila. Non un atto violento, non un gesto sessuale, non un comportamento volontario Vai su X