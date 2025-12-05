Frode fiscale e crediti d' imposta inesistenti tramite blockchain | la Cassazione conferma gli 8 arresti

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno eseguito una misura cautelare personale nei confronti di 8 indagati per associazione per delinquere dedita alla commissione di reati tributari inerenti l'indebita compensazione di crediti d'imposta inesistenti, il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Scopri altri approfondimenti

La multinazionale aveva subìto un sequestro per frode fiscale tra il 2017 e il 2022: ora la Procura ha ritirato la richiesta di misura interdittiva - facebook.com Vai su Facebook

#GdiF #Aosta Sequestro di oltre 5 milioni di euro per riciclaggio, corruzione e frode fiscale. #NoiconVoi Vai su X

INDAGINI Maxi-frode sui bonus edilizi: sequestrati 39 milioni di euro di crediti fiscali - 000 euro, una cifra che rappresenta quasi la totalità dell’importo complessivamente ricostruito. Come scrive statoquotidiano.it

28 INDAGATI. LE FOTO. Imprenditori e commercialisti nei guai per i soldi rubati allo Stato con le ristrutturazioni fantasma. SEQUESTRO DA 39 MILIONI - L'applicazione della misura cautelare reale trae origine da complesse attività di indagine svolte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Mondragone con il coordinamento della Procura Sammaritana ... Segnala casertace.net

Frode sui bonus facciate nel Casertano: 28 indagati e bloccati 39 milioni di crediti d’imposta - Un sequestro preventivo da record, pari a 39 milioni di crediti d’imposta, ha colpito un sofisticato sistema di frode legato ai bonus edilizi. Scrive ilgiornalelocale.it

Maxi frode fiscale: 42 indagati e sequestri. Coinvolta la Ciociaria - Maxi frode fiscale smantellata dalla guardia di finanza coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Da ciociariaoggi.it

Era il ‘mago’ dei bonus edilizi, scoperta la frode tra Napoli e Caserta - I Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sottoponendo a ... Si legge su internapoli.it

Maxi operazione contro frode fiscale: scoperto giro milionario di falsi crediti Iva - Indagine della Procura di Vasto svela un complesso sistema fraudolento: società fantasma, documenti falsificati e compensazioni indebite ... Si legge su abruzzo24ore.tv