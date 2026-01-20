Caivano Cassazione conferma il reato di riciclaggio per una ricevitoria | Legittimo sequestro dei terminali di gioco

La Corte di Cassazione ha confermato il reato di riciclaggio per una ricevitoria di Caivano, in provincia di Napoli, approvando il legittimo sequestro preventivo di terminali di gioco e strumenti informatici utilizzati per scommesse sportive, Lotto e 10eLotto. La decisione sottolinea l’importanza delle misure di contrasto alle attività illecite nel settore del gioco d’azzardo, rafforzando l’azione delle autorità contro il riciclaggio di denaro.

Tempo di lettura: 2 minuti La Corte di Cassazione dichiara legittimo il sequestro preventivo delle apparecchiature (terminali e strumenti informatici) usate per scommesse sportive, Lotto e 10eLotto di un'attività di Caivano, in provincia di Napoli. Confermando la sentenza del Tribunale del riesame, la Suprema Corte convalida il provvedimento, disposto nell'ambito di un'inchiesta per riciclaggio. Nel concreto, i titolari dell'attività commerciale avrebbero effettuato, tra settembre e ottobre 2022, numerose giocate per conto di soggetti pregiudicati, utilizzando denaro di provenienza illecita. In alcuni casi, le vincite sarebbero state intestate a terze persone, con l'obiettivo di ostacolare l'identificazione dell'origine delle somme.

