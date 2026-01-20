Rialzati e cammina: quando la montagna diventa maestra di vita. Oltre alla fatica e all’allenamento, la montagna offre un’opportunità di riflessione e crescita personale. Attraversare i suoi sentieri significa confrontarsi con se stessi, affrontare sfide e riscoprire la forza interiore. Un’esperienza che, oltre a rinvigorire il corpo, può insegnare importanti lezioni di resilienza e equilibrio nel quotidiano.

Zelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0) La montagna non è soltanto fatica, dislivello e allenamento fisico. È anche uno spazio di esperienza profonda, capace di incidere sul benessere personale e sul modo di affrontare le difficoltà della vita.Da questa prospettiva nasce “Rialzati e cammina. Quando la montagna diventa maestra di vita”, la serata proposta dalla Commissione Culturale del Club Alpino Italiano – Sezione di Milano, in programma martedì 10 febbraio 2026 alle ore 21.00 presso la Sala Cevedale, nella sede CAI di Milano.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Fabrizio Corona: Io sono notizia, la recensione: quando la vita diventa spettacoloFabrizio Corona: Io sono notizia, la serie del 2025 creata da Massimo Cappello, è un documentario che esplora la vita e il percorso del noto personaggio pubblico.

Leggi anche: Quando la storia diventa una lezione di vita: gli studenti e la memoria dell'eccidio di Villafranca

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Alziamoci e camminiamo! Accogliendo anche gli inciampi. La Lettera.d don Andrea Tieto - «Alzati e cammina» dice Gesù a Lazzaro, mentre lo richiama fuori dal sepolcro e lo rimette in piedi davanti a tutti. «Alzati e cammina, cammina nella vita» riprende Luigi Pirandello nella sua opera te ... difesapopolo.it

NOVITÀ LIBRI DI MONTAGNA | "Rialzati e cammina – 10 storie di salvezza grazie alla montagna". Acquista il nuovo libro di Max Cassani sulla natura e le terre alte come terapia del vivere. E c'è anche una playlist musicale! #montagna #natura #libri #book x.com

Roma rallenta e diventa più sicura. D'ora in poi, all’interno della ZTL del Centro Storico, il limite di velocità scende a 30 km/h. Un provvedimento importante, frutto di ascolto e pianificazione, che risponde a una richiesta chiara: più sicurezza per chi cammina, p - facebook.com facebook