Fabrizio Corona | Io sono notizia la recensione | quando la vita diventa spettacolo

Fabrizio Corona: Io sono notizia, la serie del 2025 creata da Massimo Cappello, è un documentario che esplora la vita e il percorso del noto personaggio pubblico. Attraverso un'analisi accurata e sobria, la serie offre uno sguardo attento sulla figura di Corona, evidenziando come la sua storia personale si intrecci con il mondo dello spettacolo e dei media. Un approfondimento necessario per comprendere un protagonista spesso al centro dell’attenzione pubblica.

La serie: Fabrizio Corona: Io sono notizia, 2025. Creata da: Massimo Cappello. Genere:: Documentario. Durata: 50 min circa5 episodi. Dove l'abbiamo visto: su Netflix. Trama: In cinque episodi, la docuserie ripercorre l'ascesa, la caduta e la continua reinvenzione mediatica di Fabrizio Corona, dal mondo dei paparazzi agli scandali giudiziari. Un racconto in prima persona, costantemente affiancato da voci esterne, che trasforma una biografia controversa in un ritratto dell'Italia mediatica dagli anni Novanta a oggi. A chi è consigliato? Consigliata a chi è interessato ai documentari che riflettono sul rapporto tra media, potere e spettacolarizzazione della realtà.

Fabrizio Corona con “Io sono notizia” su Netflix: esce oggi la docu-serie sulla sua vita, in pieno scandalo Signorini - Un’uscita che coincide con l’emergere della vicenda Signorini- fanpage.it

La storia di Fabrizio Corona, protagonista della docuserie «Io sono notizia» da venerdì 9 gennaio su Netflix. L'ex Nina Moric: «Un pagliaccio» - Nella docuserie compare anche Lele Mora, che raccontò di aver avuto una relazione con Corona e di avergl ... milano.corriere.it

La storia di Fabrizio Corona, protagonista della docuserie 'Io sono notizia' da oggi su Netflix. L'ex Nina Moric: "Un pagliaccio" x.com

Fabrizio Corona: io sono notizia è ora disponibile solo su Netflix. - facebook.com facebook

