Rette da 28mila euro l' anno e sogni di carriera Vi porto nelle università toscane per ricchi

Scopri le università toscane con rette di circa 28mila euro all’anno, ideali per chi sogna una carriera internazionale. Qui puoi seguire corsi in inglese con docenti provenienti da tutto il mondo, partecipare a workshop pratici e stage presso aziende, e studiare in suggestive ville storiche del Seicento. Un percorso formativo che combina tradizione, innovazione e opportunità di crescita professionale.

Lezioni in ville secentesche, scambi con l'estero e nuove opportunità di lavoro. La mappa degli atenei privati Seguire lezioni in inglese con docenti internazionali, partecipare a workshop pratici e stage in aziende, frequentare laboratori di moda e design e studiare in ville del 1600. In Toscana le università e i college privati offrono percorsi formativi esclusivi per chi desidera un'istruzione internazionale e altamente professionalizzante.

