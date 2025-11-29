Vi porto a scoprire Genova attraverso la ferrovia tra simboli nascosti sogni e delusioni

Oltre 46 milioni di persone passano per le due principali stazioni ferroviarie genovesi, Principe e Brignole, ogni anno. Una cifra importante, ma quanti di questi pendolari - tra la fretta e gli interminabili zig zag tra la folla - fanno caso alle particolarità di questi due monumentali luoghi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondisci con queste news

Vieni a scoprire il Black Friday di Porto di Mare ? Approfitta ora di un -20% extra su una selezione esclusiva di capi dei migliori brand. Sei un cliente VIP? Controlla la tua mail o i messaggi: una sorpresa ti aspetta. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita: - facebook.com Vai su Facebook

Vi porto a scoprire Genova attraverso la ferrovia tra simboli nascosti, sogni e delusioni - Sui binari passa la storia economica di Genova ma anche quella d'Italia: viaggio tra curiosità, antichi simboli e incidenti incredibili in una città che si pensava capitale ... Lo riporta genovatoday.it

GENOVA | Otto chilometri di meraviglia: il Natale che incanta grandi e piccoli, il Porto Antico tra luci, musica e sorprese - GENOVA | Otto chilometri di meraviglia: il Natale che incanta grandi e piccoli, il Porto Antico tra luci, musica e sorprese ... Come scrive turismoitalianews.it

Genova Porto Antico, Natale 2025 tra itinerari, eventi e 8 chilometri di luminarie - Un mix di eventi rivolto a grandi e piccini, otto chilometri di luminarie, a partire dal 1° dicembre, e scenografie di luce a riflettere le onde del mare. travelquotidiano.com scrive