Semestre filtro di Medicina 220 studenti assegnati d’ufficio alla sede di Tirana con rette da capogiro | dovranno pagare 9mila euro l’anno per restare in corsa

A causa di un’assegnazione d’ufficio, 220 studenti di Medicina sono stati trasferiti alla sede di Tirana, con rette annuali di circa 9.000 euro. La scelta ha sollevato preoccupazioni riguardo alla trasparenza del bando e ai costi elevati, spingendo alcune famiglie a considerare rinunce o ricorsi legali. La situazione evidenzia le sfide legate alle assegnazioni e ai costi nel settore universitario.

Duecentoventi studenti ammessi in graduatoria per Medicina a Roma sono stati assegnati alla sede distaccata di Tirana con tasse da quasi 10mila euro l'anno; la scarsa chiarezza del bando e i costi elevati hanno spinto molte famiglie a valutare la rinuncia agli studi o l'avvio di ricorsi legali. Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Medicina 2025, caos semestre filtro: 220 studenti mandati a Tirana (a 9.650€ l'anno) e pioggia di ricorsi; Medicina 2025: caos semestre filtro, 220 studenti "dirottati" a Tirana; Semestre filtro a medicina. Pubblicate le liste degli ammessi, 220 studenti assegnati a Tirana |; Semestre filtro, Siena: solo il 16% supera tutti gli esami, oltre 220 studenti ancora in bilico. Semestre filtro, 220 studenti ammessi a Medicina ma dovranno andare in Albania - Duecentoventi studenti ammessi a Medicina sono stati assegnati alla sede di Tirana, dove la retta supera i 9. tg24.sky.it

SEMESTRE FILTRO: TUTTO QUELLO CHE DEVI ASSOLUTAMENTE SAPERE Sul semestre filtro sono ancora tante le domande, i dubbi e le incertezze! Questo è il post giusto per aiutarti! Scorri le slide per conoscere i prossimi passi da fare, come immatric - facebook.com facebook

Semestre filtro, da Medicina a Veterinaria i posti a disposizione non si riempiono: 'recupero' a febbraio x.com

