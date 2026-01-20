Respiri di Bellezza ’Secondo Matteo’ fra danza e riflessioni

Sarà lo studio coreografico ’Secondo Matteo’, la nuova creazione di Francesca Selva, ad incantare il pubblico di ’Respiri di Bellezza’ nel secondo appuntamento in programma venerdì alle 19 nell’ex chiesa dei Bigi del Polo culturale Le Clarisse di Grosseto, in via Vinzaglio. ’Secondo Matteo’ segna il debutto nazionale di una delle più attese produzioni della Compagnia ’Con.Cor.D.A.Compagnia Francesca Selva’ ed è ispirata alla ’Passione secondo Matteo’ di Johann Sebastian Bach. "La coreografia, firmata da Francesca Selva – spiegano gli organizzatori –, sarà interpretata da una delle nuove danzatrici della Compagnia, Gaia Tinarelli, che attraverserà lo spazio come presenza intensa e vibrante, dando corpo ad un racconto che esplora fragilità ed emozioni universali". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ex chiesa dei Bigi. Respiri di bellezza con danza e arte

