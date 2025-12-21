Le ’Riflessioni’ fra territorio e solidarietà

Si intitola ’Riflessioni dalla Maremma’ ed è il nuovo libro del giornalista Carlo Vellutini, arricchito dalle fotografie di Cesare Moroni. Sarà presentato oggi alle 17 nella sala della Fondazione Il Sole, in via Uranio, a Grosseto. Il libro nasce dall’esperienza della rubrica ’Punti di Vista’ che Vellutini cura su varie piattaforme social e che si è trasformato in un progetto editoriale più ampio e strutturato. "L’idea – spiegano Vellutini e Moroni – non è quella di una semplice trasposizione digitale, ma è un’evoluzione, che offre al lettore un percorso di riflessione meditato e profondo sul nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

