Rensch | Crediamo nella Champions Pronti per Milan e Stoccarda

Devyne Rensch interviene in conferenza stampa, sottolineando l’importanza della Champions e il desiderio di continuare a crescere con la Roma. Dopo il recente successo sul Torino, il clima a Trigoria è positivo, e il giocatore si concentra sui prossimi impegni, tra obiettivi di classifica e sviluppo individuale. Rensch ribadisce l’impegno del team nella competizione europea, guardando con attenzione alle sfide contro Milan e Stoccarda.

Clima alto a Trigoria dopo il successo sul Torino. Devyne Rensch prende la parola in conferenza stampa e fissa il punto in casa Roma, tra classifica, crescita personale e lo sguardo già rivolto ai prossimi impegni. “ Ci crediamo sempre ”, dice Rensch sul quarto posto e la corsa Champions. “Prima del Milan c’è lo Stoccarda. Tutte le partite contano. Non sempre escono prestazioni come oggi, dobbiamo prenderle una alla volta. Conosciamo il valore del Milan, ma anche il nostro”. Sul cambio last minute: “Dovevo partire fuori, poi è cambiato tutto. Siamo professionisti, bisogna farsi trovare pronti ”. 🔗 Leggi su Milanzone.it

