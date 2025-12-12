Spinazzola | Con l’Udinese vogliamo voltare pagina crediamo nei playoff Champions
Leonardo Spinazzola ha espresso la volontà di voltare pagina con l'impegno contro l’Udinese, puntando a risalire in classifica e rimanere competitivi per i playoff Champions. Le sue dichiarazioni a Radio CRC riflettono la determinazione della squadra in vista della sfida al Friuli.
Le parole dell'esterno azzurro in vista del match contro l'Udinese al Friuli. Leonardo Spinazzola, esterno azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC sul momento. Antonio Conte prepara qualche novità in vista di Udinese-Napoli: match in programma domenica alle ore 15:00 Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico potrebbe apportare quattro cambi alla formazione vista mercoledì Juan Jesus, Spinazzola, Vergara