Spinazzola | Con l’Udinese vogliamo voltare pagina crediamo nei playoff Champions

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Leonardo Spinazzola ha espresso la volontà di voltare pagina con l'impegno contro l’Udinese, puntando a risalire in classifica e rimanere competitivi per i playoff Champions. Le sue dichiarazioni a Radio CRC riflettono la determinazione della squadra in vista della sfida al Friuli.

Le parole dell’esterno azzurro in vista del match contro l’Udinese al Friuli. Leonardo Spinazzola, esterno azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC sul momento . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net

