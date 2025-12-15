Il dono e la storia | perché crediamo e crediamo ancora in Babbo Natale

Babbo Natale rappresenta un simbolo universale di magia e generosità, capace di sospendere le leggi della realtà anche solo per una notte. Prima di analizzare il suo ruolo e la sua iconografia, è fondamentale ripercorrere le sue origini storiche e culturali, per comprendere perché ancora oggi crediamo in questa figura archetipica.

