Reggio Calabria | furti auto per riciclare pezzi e cavalli di ritorno arresti

Dalle prime ore del mattino, i Carabinieri di Reggio Calabria stanno eseguendo un’ampia operazione contro furti di auto e riciclaggio di pezzi, con oltre 150 militari coinvolti. Sono state emesse numerose misure cautelari nei confronti di soggetti sospettati di furto, ricettazione, estorsione e possesso di armi. L’intervento mira a contrastare attività criminali legate al riciclo di auto e al mercato dei pezzi di ricambio.

È in corso dalle prime luci dell’alba di questa mattina una vasta operazione dei Carabinieri, che vede impiegati oltre 150 militari dell’Arma, finalizzata all’esecuzione di numerose misure cautelari emesse dal gip del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di soggetti ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di furto aggravato, ricettazione, estorsione e detenzione abusiva di armi. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, rappresenta l’esito di una complessa e articolata attività investigativa condotta tra ottobre 2024 e aprile 2025, che ha consentito di individuare un’organizzazione criminale con base operativa nel quartiere di Arghillà, dedita ai furti di autovetture. 🔗 Leggi su Lapresse.it

