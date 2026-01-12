Nola furti d’auto e cavalli di ritorno | 12 misure cautelari 56 colpi contestati

Nella zona di Nola e dell’area vesuviana è stata smantellata una banda criminale specializzata in furti d’auto e cavalli di ritorno. Sono state eseguite 12 misure cautelari e contestati 56 reati, evidenziando un’attività illecita ben radicata. L’intervento delle forze dell’ordine rappresenta un passo importante nel contrasto a questa forma di criminalità, contribuendo alla sicurezza del territorio.

Smantellata banda specializzata in furti d’auto a #Nola e nei comuni limitrofi: ricostruiti 56 episodi e 6 con modalità di “cavallo di ritorno”. Otto gli arresti, di cui 4 in carcere e 4 ai domiciliari. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri di Castello di Cisterna. R - facebook.com facebook

