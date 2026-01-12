Nola furti d’auto e cavalli di ritorno | 12 misure cautelari 56 colpi contestati
Nella zona di Nola e dell’area vesuviana è stata smantellata una banda criminale specializzata in furti d’auto e cavalli di ritorno. Sono state eseguite 12 misure cautelari e contestati 56 reati, evidenziando un’attività illecita ben radicata. L’intervento delle forze dell’ordine rappresenta un passo importante nel contrasto a questa forma di criminalità, contribuendo alla sicurezza del territorio.
Sgominata una banda specializzata in furti d’auto e cavalli di ritorno tra Nola e l’area vesuviana: 12 misure cautelari, 56 veicoli rubati. Mettevano a segno estorsioni attraverso il cosiddetto metodo del “cavallo di ritorno” gli indagati raggiunti dalle misure cautelari eseguite dai carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna. I provvedimenti, emessi dal gip del . 🔗 Leggi su 2anews.it
