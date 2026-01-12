56 i furti e sei i cavalli di ritorno | molte di queste auto erano parcheggiate davanti agli ospedali e alle cliniche

Nella giornata di ieri, i carabinieri di Castello di Cisterna hanno eseguito otto misure cautelari nei confronti di altrettante persone, in seguito a un'indagine su furti di auto, molte delle quali parcheggiate davanti a ospedali e cliniche. L'operazione ha portato al recupero di sei veicoli e al fermo di 56 furti. La misura è stata disposta dal gip del Tribunale di Nola su richiesta della Procura locale.

Ieri i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a una misura cautelare - emessa dal gip del Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura - nei confronti di otto persone (quattro provvedimenti restrittivi in carcere e quattro agli arresti domiciliari).

