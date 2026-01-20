Referendum giustizia nasce il Comitato del no | Colpo di piccone alla Costituzione

È stato presentato a Trieste il Comitato del No al referendum sulla giustizia, che si terrà a marzo. Secondo i promotori, la riforma proposta dal governo Nordio-Meloni rappresenta un ulteriore intervento che indebolisce i principi fondamentali della Costituzione. Il comitato si propone di sostenere il voto contrario, evidenziando le possibili conseguenze di una modifica che, a loro avviso, rischia di compromettere l’equilibrio istituzionale e i diritti costituzionali.

