Nba Europe incontro a Londra con un segnale forte | Milan e Olimpia ci saranno l' Inter no

Il Milan e l'Olimpia Milano questa mattina saranno presenti a un incontro con la Nba a Londra. L'Inter non ci sarà. La differenza colpisce e fa capire che cosa potrebbe succedere a Milano quando partirà una Lega di basket europea gestita dalla Nba. Rapido inquadramento della situazione. La Nba progetta di far nascere in Europa una Lega di basket in partnership con Fiba, una alternativa all'Eurolega di cui parla apertamente da qualche mese. Il piano prevede 12 squadre fisse, più 4 qualificate per meriti sportivi, con un elenco di città preferite: Milano, Roma, Londra, Manchester, Parigi, Lione, Madrid, Barcellona, Berlino, Monaco, Atene, Istanbul. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il progetto Nba Europe e il futuro dell’Olimpia Milano: verso l’integrazione con Milan e Inter?

Il futuro dell’Olimpia Milano potrebbe essere sempre più collegato alla NBA, con ipotesi di integrazione con Milan e Inter. Il progetto Nba Europe, che prevede lo sbarco della NBA in Europa a partire dal 2027, solleva interrogativi sulle possibili evoluzioni del club milanese e del panorama cestistico europeo.

