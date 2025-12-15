Il progetto Nba Europe e il futuro dell’Olimpia Milano | verso l’integrazione con Milan e Inter?

Il futuro dell’Olimpia Milano potrebbe essere sempre più collegato alla NBA, con ipotesi di integrazione con Milan e Inter. Il progetto Nba Europe, che prevede lo sbarco della NBA in Europa a partire dal 2027, solleva interrogativi sulle possibili evoluzioni del club milanese e del panorama cestistico europeo.

Milano, 15 dicembre 2025 - Olimpia Milano-Real Madrid, è se diventasse una partita Nba? Per ora è semplicemente la gara di Eurolega in programma domani martedì 16 dicembre alll' Allianz Cloud di Milano, ma è quello che potrebbe succedere a partire dall' ottobre 2027 se il cronoprogramma di cui si è tanto parlato negli ultimi giorni riguardo lo sbarco della Nba in Europa fosse rispettato. Il progetto. Da un semplice pour-parler iniziale è diventata sempre di più una possibilità concreta, tanto che si inizia anche a parlare di date di inizio del torneo e di possibili squadre partecipanti. Una sorta di business trasversale tra basket e calcio, perché si parla di n uove franchigie da creare ex-novo a Manchester e Parigi partendo dal Manchester City e dal Paris Saint-Germain, ma anche a Milano dove si parla sempre di più di una connection tra l'Olimpia, il Milan (con RedBird) e l'Inter (con Oaktree) per costruire la squadra del futuro. Ilgiorno.it

