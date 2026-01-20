Real Madrid-Olimpia Milano oggi Eurolega basket 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputa la partita tra Real Madrid e Olimpia Milano, valida per l’Eurolega Basket 2026. Di seguito, orario, canali TV, programma e opzioni di streaming per seguire l’incontro. Dopo la recente sconfitta contro Stella Rossa, l’Olimpia Milano affronta una settimana impegnativa con due partite di alto livello. Restate aggiornati per tutte le informazioni utili e per seguire l’evento in modo semplice e chiaro.

Dopo la sconfitta interna contro la Stella Rossa, l' Olimpia Milano è pronta ora a vivere un impegnativa settimana di Eurolega, caratterizzata dal doppio impegno. Nel primo match in programma questa sera alle ore 20.45, i meneghini affronteranno in trasferta il Real Madrid, in una sfida carica di fascino. Il confronto, valevole per il 23esimo turno, offre la possibilità all'Olimpia di riagganciare il treno dei play-in. La squadra di Peppe Poeta, dopo aver battuto Tortona in campionato, deve tornare necessariamente a vincere anche in Europa per cercare di risalire la china in classifica, dove occupa momentaneamente l'undicesima posizione (11 vittorie ed altrettante sconfitte).

