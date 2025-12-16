Stasera si gioca il sedicesimo turno dell’Eurolega 2025-2026, con l’Olimpia Milano impegnata contro il Real Madrid. Ecco orario, programma e modalità di streaming per seguire la partita in diretta TV e online.

© Oasport.it - Dove vedere in tv oggi Olimpia Milano-Real Madrid, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Appuntamento oggi per il sedicesimo turno dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera per l’Olimpia Milano ospita il Real Madrid. Milano arriva a questa sfida da undicesima forza del torneo, con 8 vittorie all’attivo, e cerca un successo pesante per agganciare la zona play-in contro una delle grandi d’Europa. Nonostante una stagione fin qui segnata dall’emergenza infortuni, la squadra di Ettore Messina prova a restare competitiva: Nico Mannion tornerà solo a fine dicembre, Lorenzo Brown resta un’incognita, mentre Stefano Tonut e Diego Flaccadori si rivedranno nel 2026. A queste assenze si aggiunge lo stop di Leandro Bolmaro, fermato da uno stiramento. Oasport.it

Come guardare gratis sport #film #serietv #sport

Dove vedere in tv oggi Olimpia Milano-Real Madrid, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - 2026 e questa sera per l’Olimpia Milano ospita il Real Madrid. oasport.it