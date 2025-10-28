Trovato con una pistola clandestina e proiettili cal22 | 20enne tarantino arrestato dalla Polizia di Stato

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato un giovane tarantino di 20 anni perché ritenuto presunto responsabile dei reati di detenzione clandestina di armi e munizioni e di ricettazione. Il personale dei Falchi della Squadra Mobile nel corso dei loro abituali servizi di controllo del territorio volti al contrasto dell'attività di spaccio, ha effettuato una serie di mirati controlli nella zona di Via Mediterraneo nella borgata di Talsano. Perlustrando un condominio di quell'articolato comprensorio i poliziotti hanno udito uno scalpitio tipico di chi in maniera affrettata scende le scale.

