Armato di coltello rapina minimarket e parrucchiere

Un uomo di 34 anni, residente a Roma, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver rapinato un minimarket e un parrucchiere nel quartiere di Morena, armato di coltello. Le indagini hanno permesso di identificare e fermare il responsabile, contribuendo alla sicurezza della zona. L’episodio evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità locale.

Armato di coltello ha ripulito due negozi nel quartiere di Morena. Le indagini dei carabinieri hanno portato all'arresto di un 34enne romano.Rapine a MorenaIl bandito solitario, con il volto coperto, ha colpito a settembre e a ottobre. Nella prima circostanza, è entrato in azione in un minimarket. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Armato di coltello rapina minimarket e parrucchiere Leggi anche: Armato di pistola rapina un minimarket e poi fugge Leggi anche: Bagnolo, bandito armato di coltello rapina l'Ecu Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Rapina la notte di Natale a Torino: uomo ruba la borsetta a una ragazza, il fidanzato della vittima lo rincorre e lo fa arrestare. Roma armato di coltello insegue due turisti, poi rapina un minimarket: terrore all’Esquilino - È successo la sera del 27 dicembre, in via Buonarroti, dove un uomo armato di coltello, in evidente stato di alterazione, ... msn.com

Bagnolo: armato di coltello rapina il supermercato e fugge coi soldi - BAGNOLO IN PIANO (Reggio Emilia) – Mancava un’ora alla chiusura quando un rapinatore, armato di coltello e col volto travisato, è entrato nel supermercato Ecu di Bagnolo, in via Valli. reggionline.com

Bagnolo, bandito armato di coltello rapina l'Ecu - Bagnolo (Reggio Emilia), 29 dicembre 2025 – Rapinatore solitario, armato di coltello, in azione nel tardo pomeriggio al supermercato Ecu a Bagnolo. msn.com

Uomo armato di coltello sale sul tram e tenta di aggredire una donna incinta #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Un uomo con problemi psichici ieri sera (28 dicembre 2025) è salito sul tram della linea 1, a Palermo, armato di coltello, e ha tentato di accoltellare una donna in stato di gravidanza x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.