Armato di coltello rapina minimarket e parrucchiere

Da romatoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 34 anni, residente a Roma, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver rapinato un minimarket e un parrucchiere nel quartiere di Morena, armato di coltello. Le indagini hanno permesso di identificare e fermare il responsabile, contribuendo alla sicurezza della zona. L’episodio evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità locale.

Armato di coltello ha ripulito due negozi nel quartiere di Morena. Le indagini dei carabinieri hanno portato all'arresto di un 34enne romano.Rapine a MorenaIl bandito solitario, con il volto coperto, ha colpito a settembre e a ottobre. Nella prima circostanza, è entrato in azione in un minimarket. 🔗 Leggi su Romatoday.it

