Raffreddore alla moviola ecco che succede nel naso quando il rinovirus attacca

Quando il rinovirus infetta le vie respiratorie, le narici rappresentano il primo punto di contatto. È in questi passaggi che si svolge la fase iniziale dell’infezione, determinando l’intensità dei sintomi e la durata del raffreddore. Comprendere cosa avviene in questa prima fase può aiutare a gestire meglio i segnali del corpo e adottare strategie per mitigare l’infezione.

(Adnkronos) – Il primo campo di battaglia quando il rinovirus attacca? Sono le narici. E proprio in questi 'anfratti' si decide la vittoria o l'entità della disfatta, cioè in che misura ci ammaleremo del comune raffreddore. Un team di scienziati ha studiato questo momento clou nei dettagli scoprendo che, nel momento in cui il rinovirus infetta la mucosa delle vie nasali, le nostre cellule collaborano per combatterlo attivando un arsenale di difese antivirali. I 'sensori' danno l'allarme, migliaia di cellule si attivano organizzando una prima linea di difesa, comincia il faccia a faccia col nemico.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

